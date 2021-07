La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Patrimoine en marche 6ème édition La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée

Patrimoine en marche 6ème édition La Feuillée, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Feuillée. Patrimoine en marche 6ème édition 2021-07-04 – 2021-07-04

La Feuillée Finistère La Feuillée Pour sa 6ème édition, « Patrimoine en marche » organise des visites guidées ou libres :

– Chapelle Saint-Houardon

– Eglise Saint Jean Baptiste

– Circuit « balade du bourg » (3km)

Contacts :

– Facebook : Communes du Patrimoine Rural de Bretagne

– Site Internet : http://www.cprb.org/

– Tél : 02 99 23 92 83

– E-Mail : contact@cprb.org contact@cprb.org +33 2 99 23 92 83 http://www.cprb.org/ Pour sa 6ème édition, « Patrimoine en marche » organise des visites guidées ou libres :

– Chapelle Saint-Houardon

– Eglise Saint Jean Baptiste

– Circuit « balade du bourg » (3km)

Contacts :

– Facebook : Communes du Patrimoine Rural de Bretagne

– Site Internet : http://www.cprb.org/

– Tél : 02 99 23 92 83

– E-Mail : contact@cprb.org dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Feuillée Étiquettes évènement : Autres Lieu La Feuillée Adresse Ville La Feuillée lieuville 48.39166#-3.85511