Venez profiter d’un espace de découverte familiale et ludique du patrimoine dijonnais ! Au programme : puzzles, jeux de plateaux, maquettes et atelier d’architecte en herbe. Ce dernier sera animé par une artiste membre du collectif A4 Designers, guidant les enfants dans la réalisation de constructions architecturales. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire en partenariat avec A4 Designers** **Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/)

Gratuit

Le jeune public a son espace dédié pour s’amuser ! Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

