Patrimoine en forme La plage, de Monet à Perret en longe-côte Le Havre, samedi 22 juin 2024.

Patrimoine en forme La plage, de Monet à Perret en longe-côte Le Havre Seine-Maritime

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec LH en forme.

Allier le patrimoine et le sport, « le muscle à l’esprit » comme disait Pierre de Coubertin, est l’objectif de ce format original de visite conçu par le Pays d’art et d’histoire et LH en forme.

A l’heure des Jeux Olympiques de Paris 2024, passez votre tenue de sport pour découvrir de façon ludique et dynamique le patrimoine havrais En compagnie d’un guide-conférencier et d’un coach sportif, Le Havre et sa plage se transforment en terrain de sport. Entre séances d’étirements et gymnastique douce, redécouvrez l’environnement urbain et maritime dans une ambiance conviviale.

Enfilez une combinaison et une paire de chaussons pour découvrir le paysage… les pieds dans l’eau ! Cette balade en longe-côte décrypte l’évolution du paysage maritime de la plage à la Porte Océane.

Matériel fourni (combinaison et chaussons) Durée 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 16:30:00

fin : 2024-06-22 18:30:00

46 Boulevard Albert 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

