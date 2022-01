PATRIMOINE EN FAMILLE : L’HÔTEL DE VILLE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Les enfants et leurs parents prennent possession des lieux le temps d’une visite découverte! Venez découvrir l’histoire de la ville au travers des œuvres d’art qui ornent les salles et couloirs de cette bâtisse multiséculaire.

