Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay PATRIMOINE EN FAMILLE 2021 : Les blasons Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

PATRIMOINE EN FAMILLE 2021 : Les blasons Parthenay, 17 août 2021-17 août 2021, Parthenay. PATRIMOINE EN FAMILLE 2021 : Les blasons 2021-08-17 – 2021-08-17 RDV au CIAP 28 Rue du Château

Parthenay Deux-Sèvres Nous vous proposons tout l’été des activités divertissantes pour toute la famille ! Une diversité d’activités

Nous vous proposons tout l’été des activités divertissantes pour satisfaire la curiosité et solliciter la créativité de votre enfant, en partageant un bon moment en famille autour du patrimoine, bâti ou naturel. Au programme : Atelier sur les blasons

Sur réservation. Renseignements et réservations

Tarif unique : 3€

Rendez-vous : CIAP à 10h

Durée : 2h

