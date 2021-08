Patrimoine en balade Nay, 18 septembre 2021, Nay.

Patrimoine en balade 2021-09-18 – 2021-09-19 Place du 8 Mai 1945 Office du tourisme communautaire

Nay Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous porter par la parole des anciens et plongez dans l’histoire de Lestelle-Bétharram, Arthez d’Asson et Ferrières: récits et anecdotes contés en toute modestie et la sincérité d’un souvenir d’enfant. Une balade immersive et ludique. L’application Patrimoine en Balade est téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store.

+33 5 59 13 94 99

dernière mise à jour : 2021-08-06 par