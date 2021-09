La Charité-sur-Loire Cité du mot,prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire, Nièvre Patrimoine écrit… sur les murs Cité du mot,prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Partez à la découverte des citations peintes sur les murs de la ville. Poétiques, humoristiques, déconcertantes, elles invitent à l’imagination et au débat tout en permettant de (re)découvrir la ville de La Charité sous un autre angle. Animateur du patrimoine, Thierry Jacob vous propose de flâner à la découverte des citations peintes.

Gratuit – Réservation conseillée – Départ devant l’Office de tourisme

Déambulation associant mots et patrimoine Cité du mot,prieuré de La Charité 8 cour du château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Les Paradis Nièvre

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

