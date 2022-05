« Patrimoine durable » Eglise Saint Sulpice de Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Somme

« Patrimoine durable » Eglise Saint Sulpice de Huppy, 17 septembre 2022, Huppy. « Patrimoine durable »

du samedi 17 septembre au samedi 15 octobre à Eglise Saint Sulpice de Huppy Les 39e Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre 2022 prochains. Le thème pour cette édition 2022 est le suivant : « Patrimoine durable ». Eglise Saint Sulpice de Huppy Rue des moulins 80140 huppy Huppy Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T17:00:00;2022-09-18T14:00:00 2022-09-18T17:00:00;2022-09-24T14:30:00 2022-09-24T15:00:00;2022-10-01T14:30:00 2022-10-01T15:00:00;2022-10-08T14:30:00 2022-10-08T15:00:00;2022-10-15T14:30:00 2022-10-15T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Huppy, Somme Autres Lieu Eglise Saint Sulpice de Huppy Adresse Rue des moulins 80140 huppy Ville Huppy lieuville Eglise Saint Sulpice de Huppy Huppy Departement Somme

Eglise Saint Sulpice de Huppy Huppy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huppy/

« Patrimoine durable » Eglise Saint Sulpice de Huppy 2022-09-17 was last modified: by « Patrimoine durable » Eglise Saint Sulpice de Huppy Eglise Saint Sulpice de Huppy 17 septembre 2022 Eglise Saint Sulpice de Huppy Huppy Huppy

Huppy Somme