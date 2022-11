Patrimoine des années 30 à Maisons-Alfort Catégorie d’évènement: île de France

Patrimoine des années 30 à Maisons-Alfort, 18 novembre 2022, . Le mardi 13 décembre 2022

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 18 novembre 2022

de 14h00 à 16h00

Tarif 12 € par personne Amateurs d'architecture, participez à une balade autour du patrimoine années 30 à Maisons-Alfort. Le quartier d'Alfort de Maisons-Alfort, accolé au pont de Charenton, longe la Marne. L'une de ses particularités est d'être marqué par le style architectural des années 30 communément appelé Art Déco reconnaissable par ses lignes pures. L'église Sainte Agnès qui se dresse avec son clocher de plus de 50 m en est le symbole. Ses architectes (qui ont travaillé à St Malo, ou encore à Caen) et ses décorateurs sont mondialement connus. Autour, ce sont les vestiges d'usines, les extensions au sein de l'école vétérinaire qu'il faudra remarquer et, un peu plus loin, la cité-jardins que nous traverserons et où sera évoqué ce monde ouvrier qui fut l'âme d'Alfort pendant un siècle. Un véritable voyage dans les années 30 à Maisons-Alfort, une commune empreinte de cette modernité de l'entre-deux guerres.

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Patrimoine des années 30 à Maisons-Alfort

