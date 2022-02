Patrimoine de Visite avec une Guide-Conférencière « Traditions villageoises en Pays Toy, au pied d’un château de légendes ! » Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Patrimoine de Visite avec une Guide-Conférencière « Traditions villageoises en Pays Toy, au pied d'un château de légendes ! »
RDV à l'office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

2022-02-23 17:00:00

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées Esquièze-Sère EUR 2.5 Visite guidée par les guides culturels pyrénéens. Sur réservation Luz-St-Sauveur. Durée : 2h. La vie montagnarde d’hier et d’aujourd’hui se dévoile en bordure de Luz.

Cheminez du Bastan et des moulins jusqu'à l'église St Nicolas au décor baroque.

