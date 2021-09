Dijon Espe de bourgogne - site de dijon Côte-d'Or, Dijon Patrimoine de l’École Normale Espe de bourgogne – site de dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dans le cadre de ” Patrimoine pour tous ” , l’animation proposée se déroulera en trois moments : – Une découverte du bâtiment dédié depuis 1884 à la formation des enseignants. Dans ces murs, le projet républicain véhiculé par l’École a constitué à chaque génération une société ouverte à tous. – Une exposition restituant les avancées de « l’inclusion » scolaire dans l’histoire de la formation et de la pédagogie : objets et documents diront le souci d’une école pour tous. – Une présentation d’un exemple particulier de la pédagogie des sciences, à travers quelques très beaux objets anciens de l’enseignement de la physique, de l’image et du numérique. La déambulation sera encadrée par d’anciens formateurs et respectera les règles sanitaires en vigueur. Passe sanitaire à présenter à l’arrivée Dans le cadre de “Patrimoine pour tous”, l’association du patrimoine de l’École Normale vous propose un circuit de découverte de l’histoire et du patrimoine de l’institution. Espe de bourgogne – site de dijon 51 rue Charles Dumont, 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

