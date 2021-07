Sceaux Centre-ville Sceaux Hauts-de-Seine, Sceaux Patrimoine de la vie publique au centre-ville Centre-ville Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre-ville Sceaux, le samedi 18 septembre

De l’ancienne gendarmerie à la halle du marché, des bains douches au cinéma, si certains lieux de vie publique ont aujourd’hui disparu, d’autres sont toujours présents et fréquentés par les Scéens. Leur histoire témoigne des transformations qu’a connues le centre-ville à travers les époques.

Inscriptions obligatoires à partir du 1er septembre, auprès de la Maison du tourisme.

De l'ancienne gendarmerie à la halle du marché, des bains douches au cinéma, si certains lieux de vie publique ont aujourd'hui disparu, d'autres sont toujours présents et fréquentés par les Scéens.

2021-09-18

