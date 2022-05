Patrimoine dans le guidon Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Seine-Maritime

Patrimoine dans le guidon Harfleur, 19 juin 2022, Harfleur. Patrimoine dans le guidon Harfleur

2022-06-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-19

Harfleur Seine-Maritime Harfleur Sortie vélo de 22 km, niveau intermédiaire, consacrée à la découverte des sites archéologiques d’Harfleur et de Gonfreville-l’Orcher dans le cadre des “Journées nationales de l’archéologie”. Les participants doivent être équipés de leur propre matériel, équipements de sécurité, eau et nourriture. Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

A partir de 12 ans.

Information/réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge) Sortie vélo de 22 km, niveau intermédiaire, consacrée à la découverte des sites archéologiques d’Harfleur et de Gonfreville-l’Orcher dans le cadre des “Journées nationales de l’archéologie”. Les participants doivent être équipés de leur propre… +33 2 35 13 30 09 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations_patrimoine_dans_le_guidon.html Sortie vélo de 22 km, niveau intermédiaire, consacrée à la découverte des sites archéologiques d’Harfleur et de Gonfreville-l’Orcher dans le cadre des “Journées nationales de l’archéologie”. Les participants doivent être équipés de leur propre matériel, équipements de sécurité, eau et nourriture. Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

A partir de 12 ans.

Information/réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge) Harfleur

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Harfleur, Seine-Maritime Autres Lieu Harfleur Adresse Ville Harfleur lieuville Harfleur Departement Seine-Maritime

Harfleur Harfleur Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harfleur/

Patrimoine dans le guidon Harfleur 2022-06-19 was last modified: by Patrimoine dans le guidon Harfleur Harfleur 19 juin 2022 Harfleur seine-maritime

Harfleur Seine-Maritime