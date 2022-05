Patrimoine dans le guidon, 5 juin 2022, .

Patrimoine dans le guidon

2022-06-05 – 2022-06-05

Sortie vélo à la journée de 40 km pour les confirmés à la découverte du patrimoine d’Harfleur, du Havre (le quartier Saint-François et la Maison de l’Armateur, le quai de Southampton et la Catène, l’église Saint-Joseph et l’hôtel de Ville, puis Sainte-Adresse par le Nice Havrais), d’Octeville-sur-Mer et de Montivilliers (son abbaye et l’aître de Brisgaret).

Les participants doivent être équipés de leur propre matériel, équipements de sécurité, eau et nourriture.

Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

A partir de 15 ans.

Information/réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge)

Sortie vélo à la journée de 40 km pour les confirmés à la découverte du patrimoine d’Harfleur, du Havre (le quartier Saint-François et la Maison de l’Armateur, le quai de Southampton et la Catène, l’église Saint-Joseph et l’hôtel de Ville, puis…

Sortie vélo à la journée de 40 km pour les confirmés à la découverte du patrimoine d’Harfleur, du Havre (le quartier Saint-François et la Maison de l’Armateur, le quai de Southampton et la Catène, l’église Saint-Joseph et l’hôtel de Ville, puis Sainte-Adresse par le Nice Havrais), d’Octeville-sur-Mer et de Montivilliers (son abbaye et l’aître de Brisgaret).

Les participants doivent être équipés de leur propre matériel, équipements de sécurité, eau et nourriture.

Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

A partir de 15 ans.

Information/réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge)

dernière mise à jour : 2022-05-04 par