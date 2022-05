Patrimoine dans le guidon

2022-05-08 15:00:00 – 2022-05-08 Sortie vélo de 6 km en famille à la découverte d’Harfleur centre (les maisons à pans de bois, les ports médiévaux, les hôtels de ville, la porte de Rouen, le parc et le château), de la cité de Mayville et des bords de la Lézarde. Les participants doivent être équipés de leur propre matériel, équipements de sécurité, eau et nourriture. Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

A partir de 7 ans.

