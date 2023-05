« Patrimoine culturel immatériel de Busan » Centre Culturel Coréen, 31 mai 2023, Paris.

Conférence donnée par Mun Bong-seok, historien de l’art du Théâtre National de Busan et professeur invité de l’Université de Hanyang dans le cadre du festival « TASTE KOREA ! 2023 – Frétillante Busan, le monde à portée de flots »

En comparaison aux autres régions de Corée, les arts scéniques se sont particulièrement bien développés à Busan. Parmi ces nombreux héritages qui sont autant de patrimoines culturels inscrits aussi bien à l’échelle nationale que régionale, on distingue six genres enregistrés en tant que biens culturels : les danses masquées Dongnae Yaryu et Suyeong Yaryu, la danse des grues Dongnae Hakchum, les danses Dongnae Hanryangchum et Dongnae Gomu, ainsi que le rituel d’inspiration chamanique Donghaean Byeolsingut et la musique folklorique Busan Nongak.

À l’occasion de cette conférence, M. Mun Bong-seok, historien de l’art du Théâtre National de Busan et professeur invité de l’université de Hanyang, présente l’histoire de ces biens culturels, leur déroulement, caractéristiques esthétiques et valeurs culturelles et historiques.

