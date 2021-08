Brezolles Étang de la Meuvette Brezolles, Eure-et-Loir Patrimoine culinaire aux étangs de Brezolles Étang de la Meuvette Brezolles Catégories d’évènement: Brezolles

Étang de la Meuvette, le dimanche 19 septembre à 12:00

L’histoire de la table consiste à présenter les goût et pratiques alimentaires, changements des choix alimentaires, l’évolution du goût et les campagnes françaises à table (les repas paysans dans la seconde moitié du XIXe siècle, les repas entre les deux guerres, célébrations et fêtes). Au cours d’un repas où chacun apporte un plat traditionnel, sera conté l’histoire de la “table d’hier”. Étang de la Meuvette Rue de Verneuil 28270 Brezolles Brezolles Eure-et-Loir

2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T15:00:00

