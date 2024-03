Patrimoine Botanique La Duchaylatière Saint-Denis-Lanneray, dimanche 2 juin 2024.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024 sur le thème « LES CINQ SENS AU JARDIN » et dans le cadre de leur tournée « Par l’art seulement », Brume Parole et Panpan présentent la performance « PATRIMOINE BOTANIQUE » au Jardin de La Duchaylatière.

Peinture en direct et concert s’articulent autour de l’œuvre de Marcel Proust à Lanneray (Eure-et-Loir) dans un écrin végétal d’exception façonné par Jean- Pierre Coffe, amoureux de la nature, et toujours entretenu par son ancien compagnon, Christophe Dolbeau. À proximité de ce Combray si précieux dans les souvenirs de Marcel Proust ravivé par les sens, le public est convié à une expérience artistique auprès du bassin… « Car l’homme est cet être sans âge fixe, cet être qui a la faculté de redevenir en quelques secondes de beaucoup d’années plus jeune, et qui entouré des parois du temps où il a vécu, y flotte, mais comme dans un bassin dont le niveau changerait constamment et le mettrait à la portée tantôt d’une époque, tantôt d’une autre. » (À la recherche du temps perdu)

Mêlant musique électronique, chanson en français et culture graffiti, cette performance immersive contemporaine plonge le spectateur à la croisée des arts, au cœur d’un patrimoine botanique.

La Duchaylatière 28200 SAINT-DENIS-LANNERAY Saint-Denis-Lanneray 28200 Lanneray Eure-et-Loir Centre-Val de Loire La visite du Parc de La Duchaylatière vous permettra de découvrir les très nombreuses espèces et variétés de ce jardin de 2 hectares paysagés et arborés imaginé par Jean-Pierre Coffe.

