Patrimoine : Balade sur le Mont de Bonneil, au cœur des vignes classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Champagne Boucant Thiery, 18 septembre 2021, Bonneil.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Champagne Boucant Thiery

Nous vous proposons un balade sur le Mont de Bonneil, au coeur des vignes classées au patrimoine mondial de l’Unesco, entièrement guidée et très intéressante et même pour ceux qui ne pourraient nous rendre visite avec leur voiture. Depuis Paris (Gare de l’Est), vous pouvez nous rejoindre directement par voie ferroviaire jusqu’à la gare de Nanteuil Saacy où vous serez accueillis par Ana qui vous emmènera en voiture au Mont de Bonneil là où se concentrent les principales activités de notre visite. Ce charmant village est situé dans la vallée de la Marne et est entouré par les vignes de la région Champenoise. Votre visite débutera par une petite balade à pied dans les vignes et une présentation de celles-ci, leurs différentiations…ceci vous permettra d’en savoir plus sur le terroir champenois si unique et si riche. Après cette balade et cette présentation, vous découvrirez le pressoir « dernière génération », utilisé pour presser le raisin lors des vendanges. Puis, vous plongerez dans la cave où reposent les bouteilles de Champagne pour comprendre toute la richesse du travail du vigneron. Et enfin, vous finirez votre découverte par une dégustation de différentes cuvées avec la présentation de chacune. En fin de visite, vous serez reconduit à la gare de Nanteuil Saacy afin de rejoindre votre domicile. Sur réservation uniquement

30€ par personnes.

Balade sur le Mont de Bonneil, au coeur des vignes classées au patrimoine mondial de l’Unesco, visite du pressoir, de la cave, dégustation et pique-nique en toute convivialité.

Champagne Boucant Thiery 10 Route de Crogis Bonneil Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T16:30:00