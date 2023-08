Patrimoine Aurhalpin, rencontre avec les permanents de l’association Patrimoine Aurhalpin Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Patrimoine Aurhalpin, rencontre avec les permanents de l’association Patrimoine Aurhalpin Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Patrimoine Aurhalpin, rencontre avec les permanents de l’association Samedi 16 septembre, 14h00 Patrimoine Aurhalpin Entrée libre Patrimoine Aurhalpin est une association régionale pour la valorisation de tous les patrimoines en Auvergne-Rhône-Alpes. Créée en 1983, elle est la première association fédératrice régionale en France, dédiée au patrimoine. Patrimoine Aurhalpin 5 rue Savaron Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 41 94 47 http://www.patrimoineaurhalpin.org Patrimoine Aurhalpin propose des animations tout au long de l’année sur son site de Clermont-Ferrand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Patrimoine Aurhalpin Adresse 5 rue Savaron Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Patrimoine Aurhalpin Clermont-Ferrand latitude longitude 45.777964;3.08734

Patrimoine Aurhalpin Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/