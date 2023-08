Contes 100% made in Auvergne Patrimoine Aurhalpin Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Contes 100% made in Auvergne Samedi 16 septembre, 10h00 Patrimoine Aurhalpin Entrée libre Contes auvergnats à écouter

Une sélection de contes d’Auvergne est diffusée tout au long de la journée. Prenez place et écoutez ces histoires qui font rire, trembler, comprendre ou méditer !

Un moment à passer en famille, pour les enfants dès 8 ans. Diffusion audio en continu de 10h à 17h. À propos des contes

Issus des quatre coins d’Auvergne, les contes proviennent des histoires traditionnelles de la région, héritées des récits qui se racontaient autrefois lors des veillées.

Écrits par Catherine Uberti, conteuse clermontoise, ces contes ont été sélectionnés en partie dans son répertoire d’histoires transmises par d’autres conteurs, et pour une autre partie, de la lecture des recueils venant de collectes faites auprès des anciens.

Les contes sont extraits du livre audio « Contes à écouter », de la maison d’éditions 100% made in Auvergne « Il était une fois l’Auvergne ». Expo des dessins originaux

Margaux Chastenet exposera les dessins originaux qui ont servi à illustrer le livre-audio « Contes à écouter ». Plongez dans son univers graphique et son imaginaire, qui accompagne à merveille l’écoute des contes.

De 10h à 17h Rencontre & dédicace

Venez rencontrer Margaux Chastenet et découvrir « Il était une fois l'Auvergne », sa maison d'édition 100% made in Auvergne. Au travers de son activité créative d'édition, de carterie, de papeterie et d'illustration, Margaux Chastenet valorise le territoire, ses artisans, ses producteurs. Une belle illustration d'une démarche engagée pour un patrimoine vivant !

