Loire-Atlantique

Musée du Vignoble Nantais, le dimanche 17 octobre à 10:30

Georges Lemoine, de l’association Tiez Breiz, expliquera que la prise en compte de la performance énergétique et du confort hygrothermique dans un projet de réhabilitation est un enjeu majeur tant en terme global que pour l’occupant. De plus, ce processus doit s’inscrire dans le respect de l’aspect patrimonial et architectural du bâtiment. Les propositions de complexes (sols, murs, toitures) s’inscrivent dans une approche prenant en compte les caractéristiques du bâtiment et les choix de ses occupants (économiques, environnementaux, patrimoniaux), pour obtenir un résultat efficace, cohérent et pérenne.

sur inscription

Journées nationales de l’architecture Musée du Vignoble Nantais 82 rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet Le Pallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T12:30:00

Lieu Musée du Vignoble Nantais Adresse 82 rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet Ville Le Pallet