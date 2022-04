Patrimoine à mains nues : de la campagne à la volière, les oiseaux dans les collections patrimoniales. Bibliothèque Centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Patrimoine à mains nues : de la campagne à la volière, les oiseaux dans les collections patrimoniales. Bibliothèque Centrale, 21 mai 2022, Versailles. Patrimoine à mains nues : de la campagne à la volière, les oiseaux dans les collections patrimoniales.

Bibliothèque Centrale, le samedi 21 mai à 14:30

Dans le cadre du Mai papillon 2022.

Entrée libre

Partez à la découverte de documents exceptionnels conservés dans les collections patrimoniales de la bibliothèque de Versailles. Bibliothèque Centrale 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Centrale Adresse 5 rue de l'indépendance américaine 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Bibliothèque Centrale Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque Centrale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Patrimoine à mains nues : de la campagne à la volière, les oiseaux dans les collections patrimoniales. Bibliothèque Centrale 2022-05-21 was last modified: by Patrimoine à mains nues : de la campagne à la volière, les oiseaux dans les collections patrimoniales. Bibliothèque Centrale Bibliothèque Centrale 21 mai 2022 Bibliothèque Centrale Versailles Versailles

Versailles Yvelines