Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 24 octobre 2020 à 15:00

Quels sont les bâtiments et paysages qui constituent la mémoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses habitants ? Un jeu de rôle permet de voyager dans le temps et l’espace pour comprendre ce qu’est le patrimoine et choisir ce qu’il faut conserver et transmettre pour le patrimoine de demain ! Conditions À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30 Réservations : 0134522880 ou museedelaville@sqy.fr Tarif habitants SQY : 2€ / Autres : 3€ Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

ATELIER Un atelier à faire en famille sur la notion de patrimoine autour d’exemples du territoire saint-quentinois. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

