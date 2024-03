patrick Vanhée Quartet Eyjeaux, mardi 2 avril 2024.

patrick Vanhée Quartet Eyjeaux Haute-Vienne

Le Patrick Vanhée Quartet s’est imprégné d’un courant musical né sur la côte ouest des USA au début des années 50 qui s’inspire du jazz bebop. L’aspect mélodique, des arrangements raffinés, des contrepoints et de belles harmonies sont joués par des talentueux musiciens Patrick Vanhée au saxophone et à la clarinette, Laurent Vanhée à la contrebasse, Franck Jaccard au piano et Yann Pénichou à la guitare. Un concert live strictement acoustique, proposé au beau milieu du public ! Dans le cadre de la culture au grand jour. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02 22:00:00

Salle la Grange

Eyjeaux 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement patrick Vanhée Quartet Eyjeaux a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Limoges Métropole