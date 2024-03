Patrick Van Ingen sculpteur sur bois à la tronçonneuse Bélâbre, mercredi 17 juillet 2024.

Patrick Van Ingen réalise de grandes sculptures à la tronçonneuse plus impressionnantes les unes que les autres.

Patrick van Ingen est un ancien bûcheron, spécialiste du maniement des tronçonneuses.

Sur son temps libre, il a réalisé des œuvres de tailles géantes dont un tracteur 10,50 mètres de

long sur 4,50 mètres de hauteur. Fabriqué en 8000 heures, il est composé de différents bois séquoia, acacia et chêne. Patrick vous dévoilera quelques secrets et surtout le plaisir de transformer sa matière préférée, le bois, en motos, animaux… que l’on retrouve installés dans les communes du Parc de la Brenne. Une démonstration est prévue en toute sécurité. EUR.

Début : 2024-07-17 10:00:00

2, Route des Brandes

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

