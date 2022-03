Patrick Timsit Dole, 5 mars 2022, Dole.

Patrick Timsit La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole

2022-03-05 – 2022-03-05 La Commanderie 2 Rue d’Azans

Dole Jura

EUR 39 Un spectacle d’adieu. Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses. Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi de les jouer.

billetterie@ngproductions.fr

Un spectacle d’adieu. Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses. Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi de les jouer.

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole

dernière mise à jour : 2022-02-18 par