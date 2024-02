Patrick Moya : Ma vie dans le métavers Galerie ArtFontainebleau Fontainebleau, samedi 3 février 2024.

Reconnu comme un artiste pionnier du métavers, jonglant entre oeuvre réelle et univers virtuels, Patrick Moya vous invite sur son île personnelle et raconte son parcours artistique unique depuis plus de seize ans.

Galerie ArtFontainebleau 10 rue des Trois Maillets

Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France contact@artfontainebleau.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:30:00

fin : 2024-02-03 20:00:00



