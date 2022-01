Patrick LeBar :Hommage à Brassens » Galerie Victor Orly Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Patrick LeBar :Hommage à Brassens » Galerie Victor Orly, 30 janvier 2022, Marseille. Patrick LeBar :Hommage à Brassens »

Galerie Victor Orly, le dimanche 30 janvier à 17:00

A la guitare et au chant Patrick LeBar: Patrick LeBar est avant tout un passionné de Brassens. Il découvre Brassens très tôt et apprend son répertoire et cela sans avoir de connaissances musicales. Il parvient tout de même à acquérir une belle maîtrise des accords et des rythmes de ce grand poète. A la seconde guitare, Nicole Moeneclaey: Ses 8 ans d’études au conservatoire ou elle étudie la guitare classique, l’oriente versle folk, la pop, le finger-picking puis la bossa nova et les incontournables standard du jazz. Réservation au 06.14.31.59.55

15€

♫♫♫ Galerie Victor Orly 39 rue paradis 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T17:00:00 2022-01-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Galerie Victor Orly Adresse 39 rue paradis 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Galerie Victor Orly Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Galerie Victor Orly Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Patrick LeBar :Hommage à Brassens » Galerie Victor Orly 2022-01-30 was last modified: by Patrick LeBar :Hommage à Brassens » Galerie Victor Orly Galerie Victor Orly 30 janvier 2022 Galerie Victor Orly Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône