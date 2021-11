PATRICK JANSSON BAND Portail Coucou, 20 novembre 2021, Salon-de-Provence.

PATRICK JANSSON BAND

Portail Coucou, le samedi 20 novembre à 21:00

Patrick Jansson Band Energie et blues à découvrir sur scène! Patrik Jansson, chanteur, guitariste, batteur, compositeur et producteur suédois .Il a commencé à jouer de la batterie avec divers groupes de blues et combos de jazz, de hard-rock et de métal pendant plusieurs années puis a décidé de se tourner vers l’écriture du blues Sa musique pourrait être décrite comme un mélange de Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, Buddy Guy, Freddie King et Joe Bonamassa, pour ne nommer que quelques-uns des influences En 2015 le groupe est entré en studio pour enregistrer “Here We Are” leur deuxième album complet, un album plein de blues heavy, funky, groovy. Excellentes critiques ! Puis en 2016, après leur première tournée européenne, le groupe enregistre son troisième album, So Far To Go!

16,80€

♫BLUES♫

