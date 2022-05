Patrick Fuvel Galerie Saint Simon, 13 juin 2022, Versailles.

Patrick Fuvel

du lundi 13 juin au dimanche 19 juin à Galerie Saint Simon

La technique originale que déploit Patrick Fuvel en utilisant des voiles de coton peints qui flottent devant ses créations lui permet de composer des tableaux qui changent littéralement avec l’angle de vue. Le projet n’est pas seulement de simuler la 3D mais aussi de combiner de façon dynamique les formes et les couleurs afin d’exprimer par le mouvement l’émotion de se sentir vivant face au tableau. Le résultat, inclassable, le situe au carrefour de l’impressionnisme, du surréalisme et de la culture pop la plus contemporaine, une nouvelle manière de peinture qu’il nomme le «Figuratif Cinétique». Patrick Fuvel se consacre exclusivement à la peinture depuis 10 ans et expose aussi bien lors d’expositions personnelles, via salons d’art contemporain ou galeries, tant en France qu’à l’étranger.

Entrée libre

Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines



2022-06-13T11:00:00 2022-06-13T19:00:00;2022-06-14T11:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T11:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T11:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T19:00:00