PATRICK FIORI – VERSION ORIGINALE Cathédrale Saint Mammès, 12 mai 2022, Langres.

PATRICK FIORI – VERSION ORIGINALE

Cathédrale Saint Mammès, le jeudi 12 mai à 20:30

PATRICK FIORI Version Originale Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs français incontournables. Mais c’est aussi un artiste qui aime se lancer sans cesse de nouveaux défis. Alors qu’il travaille depuis de nombreuses années, avec des personnalités emblématiques comme Jean-Jacques Goldman ( depuis presque 20 ans dont son dernier album sorti en Octobre dernier « La vie de Famille « ), Serge Lama, qui lui a écrit un texte dernièrement, Johnny Hallyday avec qui il a enregistré un duo sur l’album « L’instinct masculin”… il tend la main à la nouvelle génération Slimane, Ycare, ou Soprano avec qui le duo « Chez nous , Plan d’Aou, Air bel » a déjà comptabilisé plus de 45 millions de vues … Ces derniers albums, tous certifiés disques de platine l’emmènent sur les routes de France, de Belgique, de Russie ou d’Arménie pour des centaines de dates où on découvre une personnalité attachante, drôle, dynamique et qui offre un grand moment de complicité à son public en partageant ses valeurs familiales de respect et d’amitié. Ses racines, il les cultive. Un père d’origine arménienne, une maman Corse, Patrick est né à Marseille, et se nourrit chaque jour de cet héritage. Directeur artistique de l’album « Corsu Mezu mezu », en 2015, son investissement et ses idées emmènent le projet à près de 350 000 exemplaires vendus. Sa soif de défi l’a aussi mené à intégrer en tant que coach l’émission de TF1, The Voice Kids depuis 6 ans, et the Voice à partir de la saison prochaine. Aujourd’hui, Patrick a eu envie de proposer des concerts dans des lieux, où il n’a pas l’habitude de faire des spectacles : des églises et des cathédrales. “Quand je quittais l’école, je passais souvent par l’église avant de rentrer à la maison, déjà pour me couper du bruit, être au calme, m’isoler, et y trouver une certaine sérénité… Pour moi l’église, ce n’était pas seulement un endroit réserver au culte, c’était déjà mon lieu de méditation … de prières et de réflexions … mon refuge a moi…Et devant chaque statue, je profitais de cette résonance naturelle pour pousser ma voix… Je testais mes cordes vocales… J ‘avoue que les Eglises sont des endroits, avec les cages d’escaliers où j’ai appris à être chanteur ! Alors quelques années plus tard quand on m’a choisi pour la comédie musicale Notre Dame de Paris, je me suis dit que ça m’avait porté bonheur ! » Concert où on retrouvera notamment les chansons : Les gens qu’on aime, Où je vis, Corsica, Je sais où aller, A la vie! La vie de Famille…des chansons de Notre-Dame de Paris et quelques titres classiques….

Billetterie : MAISON DE LA PRESSE 3 PLACE ZIEGLER 03 25 87 08 77

Cathédrale Saint Mammès 4 Pl. Jeanne Mance, 52200 Langres Langres Saint-Gilles Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:30:00