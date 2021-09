Patrick Fiori La Chaudronnerie, 8 septembre 2021, La Ciotat.

Patrick Fiori

La Chaudronnerie, le mercredi 8 septembre à 20:00

Un air de famille « On a tous besoin de savoir que l’on est chez soi quelque part. Mais comme toutes les évidences, dans la furie du quotidien, on a tendance à l’oublier, à regarder ailleurs. » Avec son nouvel album Un air de famille, Patrick Fiori est parti retrouver ce qui définit les rapports humains et nous lie les uns aux autres : « ma vie de famille n’est pas différente de la vôtre. J’ai autour de moi ma famille de sang, mais aussi ma famille de cœur, qui s’est agrandie au fil des années et des rencontres. Comme dans toute famille il y a des hauts, il y a des bas, et nous devons bien nous accepter tels que nous sommes ». En formidable conteur d’histoires, cette « sacrée pagaille » que constitue chacune de nos familles, cette nécessité du vivre ensemble en société, Patrick Fiori va en égrainer les différentes émotions au long des 13 titres de ce nouvel album. De façon très personnelle, il nous raconte le besoin d’amis, les envies d’amour, de laisser une trace dans le regard et dans le cœur de l’autre, la solitude et le retour à soi pour pouvoir se comprendre ensemble, le refuge de l’enfance, d’où l’on vient et ce que nous donnerons en héritage… Au fond, Un air de famille raconte des histoires que chacun de nous peut avoir vécues ou imaginées, et qui résonnent avec encore un peu plus de profondeur après une période si particulière. Goldman, Soprano et Pagny comme des évidences… Auteur sur certains titres, compositeur de la plupart, Patrick Fiori a reconstitué sa « famille » artistique. On y trouve bien sûr des amis et des fidèles. Soprano et Patrick Fiori unissent en duo leurs plumes sur Ne m’oublie pas, mais aussi leurs voix pour Si tu tombes, une déclaration d’amitié poignante, aux accents de Balavoine. La jeune Angelina, grande gagnante de la saison 4 de The Voice Kids, interprète avec son ancien coach Sur les épaules de mon père, la douce balade qu’il a composée pour elle. Enfin, les deux artistes avaient beau se côtoyer sur différentes scènes depuis longtemps, ils n’avaient jamais posé ensemble leurs voix sur un album. Avec le titre J’y vais, Patrick Fiori et Forent Pagny nous embarquent dans nos mémoires à la recherche de cet enfant, en nous, qui guide toujours nos pas. On notera également, au rayon des auteurs, les mots de Jean-Jacques Goldman, Marie Bastide, Bruno Guglielmi, Ariane Quatrefages ou Yves Mayet… Des histoires personnelles qui nous semblent universelles… l’album Un air de famille s’inscrit parfaitement dans le temps présent. Il succède aux albums Promesse (Certifié Platine) et Corsu Mezu Mezu (triple Platine).

♫♫♫

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T20:00:00 2021-09-08T23:00:00