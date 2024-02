Patrick Ewen en spectacle pour Vamos Magali Salle du cheval Blanc Plourin-lès-Morlaix, dimanche 18 février 2024.

Qui est Magali ?

Magali est une morlaisienne de 31 ans qui en juin 2021 a fait une chute de 3 mètres de haut au travail. Cet accident a pour la plus grosse conséquence une compression de la moelle épinière causée par une vertèbre cassée. Cela paralyse le bas du corps de Magali et la rend aujourd’hui paraplégique.

Elle a été en centre de rééducation, à Kerpape à Ploemeur puis à Perharidy à Roscoff, en juin 2022.

Elle a récupéré toute son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Concernant ses jambes, des contractions se sont réveillées permettant des mouvements sur plan fixe mais non fonctionnels.

Ces centres ne lui proposaient plus de rééducation sinon de la réadaptation, la prise en charge en centre s’est terminée.

Magali est une battante et comme sa moelle est compressée et non pas sectionnée, nous croyons avec elle en sa récupération.

Nous avons découvert que d’autres solutions existent, dans des centres privés à l’étranger. Magali a choisi de poursuivre sa rééducation intensive en Espagne dans un centre privé aux méthodes innovantes (ostéopathie, acupuncture, réalité virtuelle, biofeedback…). Elle y a fait trois séjours

Dès le premier séjour elle a pu marcher grâce à des attelles et un déambulateur puis des cannes tripodes.

Des connexions se sont refaites et même si les contractions musculaires sont encore très profondes, des muscles, comme le quadriceps, essentiel pour la marche, répondent.

Puis elle a fait deux séjours en Pologne,dans un centre spécialisée dans les blessés de la moelle épinière ;

Durant son séjour de 4 semaines en octobre 2023, ,elle a pu remarcher sans attelles avec un

déambulateur…

D’autres séjours seront nécessaires pour poursuivre sa récupération. Mais cela a un coût et nous avons donc en famille et entre amis créé l’association « Vamos Magali » afin de récolter des fonds pour lui permettre de poursuivre ses progrès et lui financer du matériel adapté.

L’association “Vamos Magali” (créé en août 2022)

A travers notre association nous souhaitons également promouvoir en France ces techniques de rééducation qui existent à l’étranger.

Comme indiqué dans les statuts de l’association , l’association a pour but de

– Récolter des fonds, afin de financer la rééducation, les soins et le matériel (vie quotidienne,aménagement,véhicule…) pour Magali, ainsi que les frais s’y rapportant (frais de route, logement, péages…) ainsi que tous autres frais engendrés par la situation découlant de l’accident

(frais de justice…).

-Faciliter la réinsertion professionnelle de Magali (formation,accessibilité,emploi…)

– Contribuer à faire connaître le handicap, le banaliser

– Contribuer à faire é voluer les aménagements publics et les lieux privés accueillant du public afin

d’en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap

– Sensibiliser les pouvoirs publiques aux besoins des personnes en situation de handicap

– Faire connaître les méthodes de rééducation et de soins dites alternatives, pratiquées et reconnues

dans d’autres pays

– Promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap lors d’évènements

Cette création est la suite logique de la grande solidarité dont elle a été entourée dès son

hospitalisation, sa rééducation à Kerpape et à Perharidy aussi bien de la part de ses ami(e)s, que de

sa famille .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18

Salle du cheval Blanc 1 Rue Tanguy Prigent

Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne alainmaryse.lourdeau@gmail.com

