Patrick Dewaere, cet inconnu Bibliothèque Mohammed Arkoun

Paris

Patrick Dewaere, cet inconnu Bibliothèque Mohammed Arkoun, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Laurent-Frédéric Bollée, scénariste du biopic dessiné « Patrick Dewaere », proposera une approche originale nourrie par sa connaissance pointue de la vie et l'œuvre de ce grand acteur. Disparu tragiquement à 35 ans, Patrick Dewaere incarnait l'idée de l'artiste écorché vif, dévoré par une existence intense et instable. De son enfance complexe et douloureuse à son ascension d'acteur, narrant ses rencontres, ses amours et sa mort, ces pages content son histoire. C'est aussi un « voyage » à la limite du fantastique parfois, hanté par la fureur et la mélancolie. Né en 1967 à Orléans, Laurent-Frédéric Bollée s'est consacré à deux métiers depuis trente ans : journaliste et scénariste de bande dessinée en signant près de 70 albums. Dessiné par Maran Hrachyan, il a écrit la première biographie dessinée d'un acteur que personne n'a oublié et surtout pas en cette année 2022 où nous célébrons les quarante ans de sa disparition. Rencontre animée par Laurent Chartin, bibliothécaire et réalisateur. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard Paris 75005

7 : Place Monge (Paris) (194m) 47 : Place Monge (Paris) (194m)

Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/ BD;Cinéma;Théâtre

