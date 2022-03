Patrick Coutin en trio rock Marseille 5e Arrondissement, 12 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Patrick Coutin en trio rock Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-05-12 – 2022-05-12 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Patrick Coutin de retour sur scène et en trio rock accompagné de Gilles Michel à la basse (Dick Rivers, Jean Jacques Milteau) et de Philippe Leroux à la batterie (Bernard Lavilliers, Maxime Leforestier).



Voir Coutin en live… c’est retrouver la mémoire pour se rappeler que la Liberté et le Rock sont des biens précieux dont le cri passe par le son des guitares aiguisées, les tempos lourds et une voix reconnaissable, forte et sensuelle.

Patrick Coutin débarque en trio rock au Makeda le 12 mai.

Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

