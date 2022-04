Patrick Chanfray dans D’accordiste, 29 avril 2022, .

Patrick Chanfray dans D’accordiste

2022-04-29 – 2022-04-30

20 20 Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en voie d’extinction… un d’accordiste.



Sûrement ne connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette espèce est menacée. Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche : oui, peut être est-ce cela qui l’a rendu si rare… à force de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les plus absurdes et les plus périlleuses. On pourrait croire que le d’accordiste est un grand niais, un abruti, un inconscient…. Il s’agit plutôt d’un candide distrait.



Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au monde. L’expérience est unique et peut être vous aussi, deviendrez vous un d’accordiste ? Pour la survie de l’espèce NB : À ne pas confondre avec un anidaccordiste, qui lui est une personne qui est d’accord avec toutes les chansons d’Annie Cordy.

Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en voie d’extinction… un d’accordiste.

Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en voie d’extinction… un d’accordiste.



Sûrement ne connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette espèce est menacée. Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche : oui, peut être est-ce cela qui l’a rendu si rare… à force de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les plus absurdes et les plus périlleuses. On pourrait croire que le d’accordiste est un grand niais, un abruti, un inconscient…. Il s’agit plutôt d’un candide distrait.



Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au monde. L’expérience est unique et peut être vous aussi, deviendrez vous un d’accordiste ? Pour la survie de l’espèce NB : À ne pas confondre avec un anidaccordiste, qui lui est une personne qui est d’accord avec toutes les chansons d’Annie Cordy.

dernière mise à jour : 2022-01-27 par