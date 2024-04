Patrick Bruel Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, jeudi 3 octobre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-10-03 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 89 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, cheyenne.trium.fr, ticketmaster.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com

TOUR 2024 Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement « Encore une fois » et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com