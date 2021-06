Patrick Bruel Théâtre de Longjumeau, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Longjumeau.

Patrick Bruel

Théâtre de Longjumeau, le dimanche 26 septembre à 18:00

Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires, Patrick Bruel vous fait voyager ici et là entre succès mythiques et audaces toujours inattendues.« Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant cette période si étrange … A moi de venir vers vous pour un moment acoustique, en plus petit comité. Partage, rires, chansons, et surtout l’ émotion de se retrouver. A tout à l’ heure… Musicalement. » Patrick

Tarifs: de 45€ à 55€

Après le succès phénoménal de sa précédente tournée « Ce soir on sort », Patrick Bruel revient en 2021 avec un nouveau show acoustique.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



2021-09-26T18:00:00 2021-09-26T19:30:00