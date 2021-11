Gunsbach Gunsbach Gunsbach, Haut-Rhin Patrick Breitel en concert au Restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Haut-Rhin

Patrick Breitel en concert au Restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach, 28 novembre 2021, Gunsbach. Patrick Breitel en concert au Restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach

2021-11-28 12:00:00 – 2021-11-28 15:30:00

Dimanche 28 novembre, le Restaurant de la Maison du Fromage aura le plaisir d'accueillir Patrick Breitel en concert dès 12h ! Au programme : Patrick accompagnera votre repas avec une interprétation de son répertoire de chansons en français et en alsacien évoquant notre belle région qu'est l'Alsace et les alsaciens. Réservez dès maintenant votre table pour vous plonger dans une ambiance authentique et conviviale à l'image de notre terroir, tout en profitant de votre repas ! Réservations au 03 89 77 45 55 Mail : restaurant@mdf-munster.fr Profitez de l'Hiver Magique à la Maison du Fromage ! Du 19 novembre au 28 février profitez en famille ou entre amis de notre village d'hiver avec une patinoire en véritable glace, des jeux en bois, une borne photo pour repartir avec un beau souvenir, un chalet gourmand, des décorations de Noël et des animations pour petits et grands ! Côté restauration, vivez une expérience unique en profitant de nos espaces de restauration originaux (kota grill, télécabines restaurées, tonneaux à fondue…) pour déguster nos formules conviviales (raclettes, fondues, braserades…) ! (sur réservation) L'ouverture de l'hiver magique approche à grands pas, pour l'occasion nous vous attendons nombreux et nombreuses pour passer une super soirée conviviale ! +33 3 89 77 90 00

