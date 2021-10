Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Patrick Bosso – Dernier round Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Patrick Bosso – Dernier round Valréas, 10 décembre 2021, Valréas. Patrick Bosso – Dernier round 2021-12-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-10 Place Cardinal Maury Le Rex

Valréas Vaucluse EUR 35 35 “Dernier Round” tu crois que ça veut dire que c’est son dernier spectacle ?

– Non… “Dernier Round” c’est le titre de son dernier spectacle !

– Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !

Dernier Round, le nouveau spectacle de Patrick Bosso. +33 4 90 35 04 71 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Place Cardinal Maury Le Rex Ville Valréas lieuville 44.38489#4.99177