Le Crès Le Crès 34920, Le Crès PATRICK AGULLO Le Crès Le Crès Catégories d’évènement: 34920

Le Crès

PATRICK AGULLO Le Crès, 25 juin 2021-25 juin 2021, Le Crès. PATRICK AGULLO 2021-06-25 – 2021-06-25

Le Crès 34920 Le chanteur guitariste Patrick AGULLO nous fait voyager au Brésil le temps d’un concert en plein air. Né en Afrique, d’origine espagnole, c’est dans la musique brésilienne qu’il trouve son tempo. Chanteur-guitariste autodidacte, Patrick AGULLO a débuté la musique à l’âge de 16 ans en réalisant de petites scènes avec son groupe « Los caracos ». Au début des années 80, il est le précurseur de l’interprétation de la Bossa nova en France. Au sein d’« Anapolis », groupe qu’il fonde avec Louis MARTINEZ, il contribue à la naissance de la fusion de la Bossa-Nova-Jazz.

Ce genre musical qui réunit la samba et la cool-jazz est devenu un symbole emblématique du Brésil. Allié au Jazz, l’ambiance devient à la fois ardente et poétique. Rendez-vous au Théâtre de Verdure le 25 juin à 20h pour un concert d’été qui promet un voyage culturel et chaleureux. Entrée libre sur réservation en ligne. Le chanteur guitariste Patrick AGULLO nous fait voyager au Brésil le temps d’un concert en plein air. https://www.vostickets.eu/billet?id=AGORA Le chanteur guitariste Patrick AGULLO nous fait voyager au Brésil le temps d’un concert en plein air. Le chanteur guitariste Patrick AGULLO nous fait voyager au Brésil le temps d’un concert en plein air. Né en Afrique, d’origine espagnole, c’est dans la musique brésilienne qu’il trouve son tempo. Chanteur-guitariste autodidacte, Patrick AGULLO a débuté la musique à l’âge de 16 ans en réalisant de petites scènes avec son groupe « Los caracos ». Au début des années 80, il est le précurseur de l’interprétation de la Bossa nova en France. Au sein d’« Anapolis », groupe qu’il fonde avec Louis MARTINEZ, il contribue à la naissance de la fusion de la Bossa-Nova-Jazz.

Ce genre musical qui réunit la samba et la cool-jazz est devenu un symbole emblématique du Brésil. Allié au Jazz, l’ambiance devient à la fois ardente et poétique. Rendez-vous au Théâtre de Verdure le 25 juin à 20h pour un concert d’été qui promet un voyage culturel et chaleureux. Entrée libre sur réservation en ligne. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 34920, Le Crès Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Crès Adresse Ville Le Crès lieuville 43.65646#3.93016