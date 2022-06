Patricia Petibon & Susan Manoff Marseille 7e Arrondissement, 17 septembre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Patricia Petibon & Susan Manoff

La Criée – Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve
Marseille 7e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

2022-09-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-09-17

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Soprano Patricia Petibon Piano Susan Manoff

Un moment musical virtuose, aussi joyeux qu’émouvant !



Colorature hors norme, voix sublime et artiste mondialement acclamée, aussi à l’aise dans le répertoire lyrique que dans la mélodie, la pop ou le jazz, la grande Patricia Petibon a trouvé en Susan Manoff une parfaite complice. La pianiste éclectique a imaginé avec Patricia Petibon un récital fougueux. S’y croiseront les mélodies de Satie, les airs d’Offenbach, et les pages plus exotiques de Gershwin, Copland ou Granados…



AU PROGRAMME

Oscar Strauss, Jacques Offenbach, Joseph Canteloube, Erik Satie, Manuel Rosenthal, Yann Tiersen, Enrique Granados, Ariel Ramirez, Fernando Obradors, Alberto Ginastera, Samuel Barber, Leonard Bernstein, William Bolcom, Lee Hoiby, George Gershwin, Aaron Copland.



En partenariat avec Marseille Concerts

Patricia Petibon a trouvé en Susan Manoff une parfaite complice.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/patricia-petibon-susan-manoff.html

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-23 par