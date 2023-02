Patricia Petibon à La ste Chapelle piano, S. Manoff/Violoncelle, C.La Marca LA SAINTE CHAPELLE, 31 mars 2023, PARIS.

Les portes ferment 5mn avant le début du concert Venir 30mn avant Carte blanche à Patricia Petibon, soprano Piano, Susan Manoff Violoncelle, Christian-Pierre La Marca Patricia Petibon, soprano Soprano colorature française. Artiste éclectique, elle se fait connaître dans le répertoire de la musique baroque française puis aborde le répertoire classique avec Mozart et le répertoire moderne avec Francis Poulenc. À sa sortie du Conservatoire, elle est découverte par William Christie des Arts Florissants, et fait ses débuts avec lui en 1995 à la Scala dans une version concertante de La Descente d'Orphée aux enfers de Marc-Antoine Charpentier (Daphné/Enone), puis au Palais Garnier dans Hippolyte et Aricie de Rameau. Elle chante également l'Amour dans une mise en scène par Robert Carsen d'Orphée et Eurydice de Gluck sous la direction de John Eliot Gardiner au Théâtre du Châtelet, dans Les Indes Galantes de Rameau à l'Opéra de Paris. La même année, elle chante Olympia dans Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, à l'Opéra d'État de Vienne et au Grand Théâtre de Genève, et fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans Ariodante de Haendel. Elle chante également Sœur Constance dans les Dialogues des Carmélites de Poulenc à l'Opéra de Paris et au Teatro Real de Madrid, puis Sophie dans Le Chevalier à la rose de Strauss au Staatsoper de Vienne. Festival de Munich, Festival d'Aix-en-Provence, Staatsoper de Berlin, TCE, Opera de Lyon, Genève, Liceu de Barcelone… : elle chante Suzanne, Gilda, Blanche, Ginevra, Manon, Eurydice, les quatre héroïnes des Contes d'Hoffmann, la Voix humaine et plus récemment Lulu de Berg.

LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris

