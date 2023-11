Patricia Lyfoung au Divan perché, dédicace BD Librairie Le Divan perché Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice illustratrice Patricia Lyfoung à l’occasion de la parution des deux bande dessinées « La Rose écarlate T20 » & « Mythics T20 » aux Éditions Delcourt.

Venez découvrir les bandes dessinées, dès 9 ans, de “La Rose écarlate Tome 20 : Nous sommes deux” et de “Les Mythics Tome 20 : Thétys” publiées aux Éditions Delcourt.

Retrouvez Maud et Guillem, les justiciers masqués, pour la suite de leur aventure dans le vingtième volume de “La Rose Écarlate”. Après de nombreuses péripéties, Maud rentre en France pour retrouver l’homme de sa vie malheureusement les choses ne se passent pas comme prévu.

Suivez les Mythics, un groupe de super-héros qui protègent le monde, dans leur nouvelle aventure. Les créatures fantastiques, de plus en plus nombreuses, sont en train de gagner. Les Mythics ont besoin d’aide et pour cela un nouveau groupe de héros apparaît : les Titans.

Patricia Lyfoung est une autrice et illustratrice de bande dessinée française pour la jeunesse.

Librairie Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://tinyurl.com/Ombre-des-lumieres +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Chloé Vollmer-Lo