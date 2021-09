Patricia de Solages Église Saint-Eustache, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

KEEP IT WILD- Installation / Vidéo / Performance / Musique / Hologramme

Photographe, plasticienne, artiste franco-mexicaine, Patricia de Solages développe depuis dix ans des projets artistiques dont le thème transversal est l’eau dans la nature et le réchauffement climatique.

Cette performance, réalisée en collaboration avec Astrig Siranossian et Baptiste Florian Marle-Ouvrard, cherche à créer un environnement à l’intérieur de l’église de Saint Eustache où le spectateur sera submergé dans une ambiance sonore et visuelle créeé par des chants des baleines, de la musique, des hologrammes, et des projections. Cet atmosphère a comme intention d’initier une rencontre et une connexion entre les géants des mers et nous. L’église devient le cœur de l’océan, nous sommes transportés dans un espace de son, de mouvement et de vie où nous sommes invités par la musique de l’orgue, le violoncelle et la voix à un voyage intérieur.

En partenariat avec : Photo Climat

Avec le commissariat de : Patricia de Solages et Francoise Paviot

Sites web des partenaires : https://photoclimat.com – https://paviotfoto.com

Église Saint-Eustache 2 Impasse Saint-Eustache Paris 75001

Contact : https://www.saint-eustache.org/en/ https://www.facebook.com/eglisesainteustache

