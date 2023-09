Patricia Barber New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Patricia Barber New Morning Paris, 3 novembre 2023, Paris. Le vendredi 03 novembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Une jazzwoman incontournable !

Patricia Barber s’est imposée au cours des trente dernières années comme une voix majeure du Jazz doublée d’une pianiste virtuose. Sa signature en 1999 chez Blue Note Records assurera une reconnaissance internationale à cette fille d’un saxophoniste et d’une chanteuse de Blues originaire de Chicago. 20 ans plus tard, la talentueuse songwriter a toujours autant de panache ! Le jazz vocal existait avant Patricia Barber. On a beau le savoir, on aurait presque du mal à le croire. Une voix grave, des climats envoûtants, des rythmes comme surgis des entrailles de la terre… Patricia Barber compte au nombre de ces très rares musiciens de jazz qui parviennent à allier sophistication artistique et reconnaissance de la critique. Brillante pianiste, douée d’un sens mélodique pointu, elle s’est constituée un public fidèle. Remarquablement entourée cette discrète icône du jazz tend à l’épure. Elle a raison : un rien habille sa voix, sombre et sensuelle. A fleur de peau. Comme Nina Simone ou Shirley Horn, Patricia Barber s’accompagne au piano. Chanteuse élégante et pianiste émérite, elle a acquis une réputation flatteuse dès son premier album Distorsion of Love en 1992. Une admiration qui ne s’est jamais tarie pour celle que l’on surnommait » un pur soupir qui vient de l’âme ». Créatrice avant-gardiste, elle dévoue son oeuvre au grand répertoire, l’ornant de mille inspirations gospel, contemporaines, classiques, mais toujours sensiblement jazz. Sa présence magnétique, son sens inimitable du swing et sa voix au timbre envoûtant font de cette grande dame blanche une authentique « Black Magic Woman « New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/803412454651843/ https://www.facebook.com/events/803412454651843/ https://www.newmorning.com/20231103-5781-patricia-barber.html

Patricia Barber Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris Departement Paris Lieu Ville New Morning Paris latitude longitude 48.8728992,2.35330820000001

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/