Rendez-vous **jeudi 5 mai** 2022 à 20h30 au **théâtre Jean Vilar d’Eysines**, pour _Coyote_, la dernière création de l’auteur et comédien Patrice Thibaud. Coyote est une aventure drôle et sensorielle, imprégnée de grands espaces, où l’on croise des clowns chamaniques qui pratiquent la médecine du rire, des animaux imaginaires et cocasses, un authentique tipi, un bâton de pluie, de la musique et des rires qui régénèrent. Dans ce nouveau spectacle inspiré d’un voyage initiatique dans l’ouest américain à la rencontre des tribus apaches et navajos, Patrice Thibaud fait entendre la voix des peuples amérindiens et découvrir leur regard profondément écologique sur le monde. **_Coyote_** **de et avec Patrice Thibaud** **Jeudi 5 mai 2022 – 20h30** **Théâtre Jean Vilar, Le Plateau** Arrêt tram D « Eysines centre » Achetez vos places en ligne sur [www.eysines-culture.fr/patrice-thibaud-coyote](http://www.eysines-culture.fr/patrice-thibaud-coyote)

Tarifs : plein 22€ / réduit 16€

Un voyage joyeux, tendre et sensible au pays des êtres humains.

Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde



