PATRICE The Super Tour (Tournée) L'ARCHIPEL – EL MEDIATOR, 10 mars 2023, PERPIGNAN. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 21:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Atabal présente Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live. Après une pause du monde et une vie d'ermite dans les collines de la Jamaïque, Patrice revient enfin en tournée avec une nouvelle inspiration et, selon l'artiste, un nouveau sens du devoir.

L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR
Adresse Av du Général Leclerc
Ville PERPIGNAN
Tarif 27.2-27.2

