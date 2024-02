Patrice The 9 Tour Centre Culturel John Lennon Limoges, jeudi 8 février 2024.

Patrice The 9 Tour Centre Culturel John Lennon Limoges Haute-Vienne

À 20h30

Patrice, artiste de reggae et soul renommé, éblouit les spectateurs lors de ses concerts en direct avec sa voix captivante et ses mélodies entrainantes. Les fans du monde entier sont transportés par son authentique passion musicale et son énergie débordante sur scène. Les concerts de Patrice offrent souvent un mélange éclectique de ses grands succès ainsi que de nouvelles compositions, offrant ainsi un show inoubliable pour les amateurs de musique.

Réservations via les billetteries partenaires (en lien). EUR.

Centre Culturel John Lennon 41 Rue de Feytiat

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08



